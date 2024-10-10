* — террористические организации, деятельность которых запрещена в РФ

ДНР, 10 октября, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Американский актёр, режиссёр и специальный представитель МИД России по гуманитарным связям Стивен Сигал поговорил с пленными боевиками «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в колонии посёлка Еленовка Донецкой Народной Республики. Видеокадры встречи продемонстрировал телеканал «Россия 1».

Bulkin Sergey/Global Look Press

Националисты сразу узнали стоящего за решёткой актёра. Они поделились с ним условиями своего содержания.

«К нам относятся хорошо, достаточно хорошо. Не на что жаловаться», — высказался один из боевиков.

Сигал посещал ДНР и Еленовку для съёмок документального фильма в 2022 году.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2022 года ВСУ обстреляли изолятор с украинскими военнопленными с помощью американской РСЗО HIMARS. СИЗО атаковали, чтобы находящиеся там бывшие члены «Азова» были уничтожены и не смогли дать показания.

Ракетный удар, нанесённый ВСУ по изолятору в Еленовке с пленёнными бойцами «Азова», — это попытка скрыть правду о преступлениях, отмечал на тот момент министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, циничная, изуверская расправа над своими пленными продиктована страхом киевского режима перед свидетельскими показаниями националистов. В них разоблачаются преступления против мирных граждан, совершённые с одобрения украинских властей, добавил Шойгу.