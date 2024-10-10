Москва, 10 октября, 2024, 03:40 — ИА Регнум. Пенсии работников угольной промышленности и лётчиков гражданской авиации при наработке определенного стажа, а также пенсионеров, которым исполнилось 80 лет в октябре, станут больше с 1 ноября. Об изменениях «РИА Новости» рассказала эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Для перерасчёта пенсий этих категорий получателей необходим рабочий стаж — не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. При этом требуемая выслуга сокращается на пять лет, если выход на пенсию был по состоянию здоровья.

Увеличение выплат ждёт пенсионеров, которым в октябре исполнилось 80 лет. С 1 ноября они будут получать доплату за возраст, фиксированная выплата к их страховой пенсии вырастет в два раза, добавила эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, в Госдуме предложили выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым, кто получает страховую пенсию по старости.

Идея выплачивать гражданам России 13-ю пенсию в конце года выглядит популистской, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, для реализации соответствующего предложения авторам инициативы необходимо предусмотреть, из каких статей расходов следует выделить средства.