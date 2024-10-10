Флорида, США, 10 октября, 2024, 03:21 — ИА Регнум. В связи с надвигающимся на американский штат Флорида сильнейшим ураганом «Милтон» в Сети вновь появилось одно из предсказаний покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

О страшных катаклизмах, в частности, затоплении Соединённых Штатов, политик говорил ещё в 2003 году, обращаясь на то время к президенту США Джорджу Бушу — младшему.

«Ночью наши учёные чуть-чуть изменят гравитационное поле Земли, и твоя страна будет под водой. 24 часа — и вся страна твоя будет под водой!» — предупреждал Владимир Жириновский.

Как сообщало ИА Регнум, жителей Флориды предупредили о смерти от надвигающегося урагана «Милтон» в случае, если они не эвакуируются. Об этом в прямом эфире телеканала CNN сказал мэр города Тампа Джейн Кастор.

В Милтоне наблюдался максимальный устойчивый ветер со скоростью 165 миль в час (270 км/ч), что по шкале Саффира-Симпсона позволяет отнести его к максимальной пятой категории. Климатологи предположили, что ураган может усилиться до шестой категории, ещё не существующей официально. Массовая эвакуация населения началась ещё 7 октября. Более 5,5 млн человек были вынуждены покинуть западное побережье Флориды, что стало одной из крупнейших эвакуаций в истории штата.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предположил, что «Милтон» может принести самые крупные разрушения в истории. По его оценке, циклон превосходит по мощности ураган «Иван Грозный», который прошёл по Карибскому бассейну в 2004 году, и даже «Катрину» 2005 года — самый разрушительный ураган в истории США.

Шторм обрушится на побережье вечером 9 октября или утром 10 октября.