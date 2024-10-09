Стокгольм, 10 октября, 2024, 02:29 — ИА Регнум. Американского учёного Дэвида Бейкера, а также сотрудников Google Демиса Хассабиса и Джона Джампера удостоили Нобелевской премии по химии. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба Нобелевского комитета Шведской академии наук.

Naked-science.ru Нобелевская премия

Бейкера отметили за создание первого в мире белка, полностью отличного от всех ныне существующих. Он получил название Top7. Благодаря этому исследованию стало доступно проектирование белковых структур, которые в природе в принципе не встречаются, а не имитирование строения уже существующих белков.

Хассабиса и Джампера наградили за разработку модели на основе технологий искусственного интеллекта AlphaFold2, с помощью которой удалось не только установить структуру всех белков в организме человека, но и предсказать строение более 200 млн белков.

«Нобелевская премия по химии 2024 года была разделена: одна половина присуждена Дэвиду Бейкеру «за вычислительный дизайн белков», другая половина совместно Демису Хассабису и Джону М. Джамперу «за предсказание структуры белков», — отметили в пресс-релизе.

Председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке подчеркнул, что эти открытия имеют огромный потенциал.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Нобелевскую премию по химии присудили выходцу из СССР Алексею Екимову, а также американцам Мунги Бавенди и Луису Брюсу за открытие и синтез квантовых точек.

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине 2024 года стали американские учёные Виктор Эмброс и Гэри Равкан, награда присуждена за открытие и исследование молекул микроРНК. Исследователи открыли новый класс мельчайших молекул, которые играют решающую роль в регуляции генов. Указанные работы были опубликованы в 1993 году.

Церемония награждения лауреатов состоится 10 декабря в Стокгольме.