Путина заинтересовал костюм главы Нижегородской области Никитина
Путин поинтересовался у губернатора Никитина, отечественный ли на нём костюм
Москва, 10 октября, 2024, 01:51 — ИА Регнум. Страной-производителем костюма губернатора Нижегородской области Глеба Никитина заинтересовался президент России Владимир Путин. Об этом зашла речь 9 октября в ходе видеоконференции, посвящённой запуску новых промышленных объектов в регионах.
«Глеб Сергеевич, а у Вас костюмчик-то отечественного производства?» — обратился Путин к Никитину.
Глава Нижегородской области ответил, что его костюм был сшит из ткани российского производства, но на одежде отсутствует бирка.
Путин одобрил выбор Никитина. По словам президента, необходимо стремиться к тому, чтобы россияне с удовольствием пользовались отечественной продукцией.
Перед этим глава государства выслушал доклад руководства нижегородской ткацкой фабрики.
Как сообщало ИА Регнум, 9 октября Владимир Путин заявил об увеличении промышленного производства в России. Положительную динамику и развитие с опережением демонстрируют обрабатывающие отрасли, добавил лидер страны. Глава государства заверил, что в России продолжат создавать условия для повсеместного, фронтального открытия новых и модернизации действующих производств.