Москва, 10 октября, 2024, 01:51 — ИА Регнум. Страной-производителем костюма губернатора Нижегородской области Глеба Никитина заинтересовался президент России Владимир Путин. Об этом зашла речь 9 октября в ходе видеоконференции, посвящённой запуску новых промышленных объектов в регионах.

t. me/glebnikitin_nn Владимир Путин и Глеб Никитин

«Глеб Сергеевич, а у Вас костюмчик-то отечественного производства?» — обратился Путин к Никитину.

Глава Нижегородской области ответил, что его костюм был сшит из ткани российского производства, но на одежде отсутствует бирка.

Путин одобрил выбор Никитина. По словам президента, необходимо стремиться к тому, чтобы россияне с удовольствием пользовались отечественной продукцией.

Перед этим глава государства выслушал доклад руководства нижегородской ткацкой фабрики.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября Владимир Путин заявил об увеличении промышленного производства в России. Положительную динамику и развитие с опережением демонстрируют обрабатывающие отрасли, добавил лидер страны. Глава государства заверил, что в России продолжат создавать условия для повсеместного, фронтального открытия новых и модернизации действующих производств.