Грозный, 10 октября, 2024, 00:07 — ИА Регнум. В Чечне правонарушителей вместо административной ответственности будут отправлять в зону специальной военной операции (СВО). Об этом 9 октября заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Не уважаешь закон — либо за решётку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», — сказал Кадыров на совещании с командирами и начальниками силового блока Чечни по вопросам обеспечения общественной безопасности.

Глава республики в Telegram-канале отметил, что призвал подчинённых к более усиленной работе с проблемной молодёжью, которая ведёт аморальный, праздный образ жизни. По мнению Кадырова, вместо привлечения к административной ответственности будет целесообразнее отправлять правонарушителей на службу. В рядах российских войск всем найдутся места, к тому же в Чечне формируется новый полк численностью 2500 человек, и это будет уместно, добавил глава региона.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа Рамзан Кадыров призвал Минобороны России предоставить властям республики полномочия создавать полки и батальоны, чтобы отправлять их в зону спецоперации. Российский университет спецназа в Чечне не успевает готовить добровольцев для СВО из-за слишком большого количества желающих, сказал глава республики.

Россия одержит победу в специальной военной операции уже в 2024 году. Основной силой на поле боя является пехота, а с ней, как и с авиацией, у ВСУ есть большие проблемы, подчёркивал Кадыров.