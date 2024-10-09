Москва, 9 октября, 2024, 23:43 — ИА Регнум. В России растёт промышленное производство, положительную динамику и развитие с опережением демонстрируют обрабатывающие отрасли. Об этом 9 октября заявил глава государства Владимир Путин.

kremlin.ru Владимир Путин

«Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей. У нас действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов», — отметил Путин в ходе совещания, в рамках которого президента ознакомили по видеосвязи с новыми инвестпроектами в российских регионах.

По словам главы государства, компании, которые их реализуют, могут выбрать наиболее подходящие, комфортные для себя инструменты — специальные инвестиционные контракты, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, кластерную инвестиционную платформу, промышленную ипотеку, а также программы Фонда развития промышленности.

Путин заверил, что данные механизмы будут и дальше совершенствоваться, в России продолжат создавать условия для повсеместного, фронтального открытия новых и модернизации действующих производств.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября на форуме «Российская энергетическая неделя» Владимир Путин заявил о необходимости создавать в регионах страны новые производства и хорошо оплачиваемые места. Вместе с этим президент отметил важность поддерживать инициативы бизнеса в сфере нефтепереработки.

Министерство промышленности и торговли России направит 12 млрд рублей на поддержку 164 проектов в сфере промышленности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, отметил главу ведомства Антон Алиханов. По его словам, эта мера позволит промпредприятиям Донбасса и Новороссии возместить до 50% затрат на обновление оборудования.