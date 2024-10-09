Москва, 9 октября, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Россия — страна с богатыми лесными ресурсами, и сложившаяся ранее практика вывоза необработанной древесины и ввоза готовых изделий из неё не соответствует нормам. Такое мнение 9 октября высказал президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи завод по производству целлюлозы и картона в Иркутской области.

Александр Рюмин/ ТАСС

Глава российского государства подчеркнул, что в России одна из самых больших лесосек в мире, но почему-то так сложилось давно, что продукцию из древесины страна закупает за границей.

Путин добавил, что об этом он знает давно, но «ситуация меняется к лучшему не так быстро».

«Это просто странно! Кругляк гоним за рубеж, а оттуда закупаем продукцию», — поразился Владимир Путин.

Он добавил, что «будем делать всё», чтобы поддерживать предприятия такого рода, как в Иркутской области.

Как сообщало ИА Регнум, Путин по видеосвязи дал старт серийному производству автомобиля Lada Aurа на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области, поздравив весь коллектив автовазовцев.

Базовая версия нового автомобиля Lada Aura будет продаваться за 2,6–2,8 млн рублей. При этом стоимость самой оснащённой версии автомобиля, в которой будут использованы некоторые компоненты от модели Aurus, будет установлена на уровне 3 млн рублей.

Предполагается, что до конца 2024 года предприятие выпустит 2,9 тыс. автомобилей, а с 2025 года объём производства будет увеличен до 8 тыс. машин в год.

7 августа Путин назвал Lada Aura хорошим и комфортным автомобилем. По словам главы государства, машина обладает хорошей управляемостью.