Москва, 9 октября, 2024, 22:31 — ИА Регнум. Цели, которые преследует «Русская община», положительны. Об этом заявил 9 октября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов после личной встречи с лидерами движения.

chechnya.gov.ru Апти Алаудинов

«Ничего плохого в уставе организации не заложено. Понятное дело, если они будут придерживаться устава, я готов их поддержать всеми «фибрами». Если им правильно всё делать и чтобы никто не выходил за рамки закона и пытался в общественном порядке всё контролировать — это будет очень хорошо», — отозвался генерал в Telegram-канале, комментируя высказывание уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева, обвинившего «Русскую общину» в разжигании ненависти.

По словам Алаудинова, имеющие место «перегибы» обусловлены децентрализованной структурой движения, поскольку организация делится на многочисленные группы.

Мансур Солтаев 5 октября призывал проверить деятельность «Русской общины». Он предположил, что организация работает на иностранные спецслужбы с целью разжигания межнациональной розни в России.

«Русская община» защищает представителей других национальностей, если они попали в беду и просят о помощи. Об этом говорил глава организации Андрей Ткачук в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

Ранее Ткачук отмечал, что «Русская община» не придерживается никакой идеологии, а является неформальным объединением людей для взаимопомощи. По его словам, в организацию вошли «русские люди, которые решили, что пора бы увидеть проблемы своих ближних и решить их».