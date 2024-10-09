Москва, 9 октября, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Российский лидер Владимир Путин 9 октября на совещании по запуску промышленных инвестпроектов по видеосвязи задал вопрос губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, какого производства на нём костюм.

Кадр из видео Kremlin.ru

Глеб Никитин ответил, что костюм был изготовлен из ткани российского производства, правда, на нём нет бирки, уточнил губернатор.

Президент выразил своё одобрение, сказав, что это здорово, прекрасно.

«Нужно стремиться к тому, чтобы мы с удовольствием надевали и пользовались всем отечественного производства и чтобы это было самого высокого качества», — прокомментировал Владимир Путин.

В ходе совещания президент подчеркнул, что Россия будет стимулировать внедрение в промышленность передовых технологий и оборудования.

Как сообщало ИА Регнум, глава государства по видеосвязи 9 октября принимал участие в церемонии запуска новых предприятий. Он заверил, что в России будут стимулировать внедрение в промышленность передовых технологий и оборудования.

Ключевой задачей является расширение выпуска качественной высокотехнологичной продукции, созданной за счёт собственных научных и инженерных решений, и укрепление индустриальной базы страны, сказал Владимир Путин.

Президент в ходе церемонии также заявил, что в России в последние годы открыты сотни новых заводов и цехов, в том числе настоящие промышленные гиганты. В стране действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов, напомнил Путин.

Он также рассказал, что правительство России завершает работу над новыми национальными проектами, и в ближайшее время они будут обсуждены.