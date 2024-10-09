Донецк, 9 октября, 2024, 22:34 — ИА Регнум. Двое братьев с миодистрофией Дюшенна из Донецка первыми из новых регионов страны получили помощь от фонда «Круг добра».

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Дети получили жизненно важный дорогостоящий препарат «Элевидис», первое в мире лекарственное средство, которое привносит в организм укорочённую, но функциональную копию гена дистрофина, отвечающего за жизнедеятельность мышечной ткани.

Павел и Михаил Сычевы — родные братья, детям 5 и 4 года соответственно. После рождения младшего выяснилось, что у обоих братьев — мышечная дистрофия Дюшенна.

Со временем для лечения мальчикам стал подходить лишь дорогостоящий генозаместительный препарат «Элевидис». Благодаря фонду «Круг добра» с июня 2024 года этот препарат стал доступен и в России. С конца июня «Элевидис» закупили для 43 детей из разных российских регионов.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителем фонда протоиереем Александром Ткаченко в Кремле заявил, что работа фонда «Круг добра» налажена должным образом. Путин отметил, что фонд работает эффективно, а команда профессионалов с душевной теплотой относится к детям, нуждающимся в особой поддержке со стороны взрослых.