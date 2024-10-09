Рабат, 9 октября, 2024, 21:20 — ИА Регнум. Впервые за несколько десятилетий пустыню Сахара частично затопило большое количество осадков. Это привело к гибели людей в Марокко и Алжире, сообщило 8 октября издание The Independent.

ТАСС / AP

«Вода, хлынувшая через пески и оазисы, привела к гибели более 20 человек в Марокко и Алжире», — сказано в публикации.

Помимо этого, частичное затопление из-за проливных дождей привело к ущербу для местных фермеров.

23 сентября ИА Регнум сообщило, что как минимум шесть человек погибли, ещё двое пропали без вести, а с восемью не удаётся установить связь после рекордных по мощности ливней, обрушившихся на японскую префектуру Исикава.