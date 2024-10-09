Москва, 9 октября, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по видеосвязи дал старт серийному производству автомобиля Lada Aurа на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области.

РИА Новости / POOL

«Здорово! Я вас с этим поздравляю — вас и весь коллектив автовазовцев», — сказал Путин в ходе церемонии.

Базовая версия нового автомобиля Lada Aura будет продаваться за 2,6–2,8 млн рублей. При этом стоимость самой оснащённой версии автомобиля, в которой будут использованы некоторые компоненты от модели Aurus, будет установлена на уровне 3 млн рублей.

Предполагается, что до конца 2024 года предприятие выпустит 2,9 тыс. автомобилей, а с 2025 года объём производства будет увеличен до 8 тыс. машин в год.

Как передавало ИА Регнум, 7 августа Путин назвал Lada Aura хорошим и комфортным автомобилем. По словам главы государства, машина обладает хорошей управляемостью. Именно на машине данной модели российский лидер 16 июля прибыл в Тверскую область на открытие последнего участка трассы М-11.

Lada Aura — новинка АвтоВАЗа, которая отличается от других моделей увеличенным на 25 см салоном для пассажиров заднего ряда. Двигатель в 1,8 литра имеет мощность в 122 лошадиные силы.