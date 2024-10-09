Москва, 9 октября, 2024, 20:39 — ИА Регнум. Россия будет стимулировать внедрение в промышленность передовых технологий и оборудования, заявил 9 октября президент Владимир Путин.

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Глава государства по видеосвязи принимает участие в церемонии запуска новых предприятий, сообщила пресс-служба Кремля.

Ключевой задачей является расширение выпуска качественной высокотехнологичной продукции, созданной за счёт собственных научных и инженерных решений, и укрепление индустриальной базы страны, сказал президент.

«Именно таким проектам будем оказывать приоритетную поддержку, в том числе за счёт формирования и расширения спроса на отечественную продукцию — на те товары, которые мы можем и должны производить сами, дома, в России, обеспечивая и внутренние потребности, и (потребности. — Прим. ред.) мирового рынка», — заявил Путин.

Как передавало ИА Регнум, глава государства в ходе церемонии также заявил, что в России в последние годы открыты сотни новых заводов и цехов, в том числе настоящие промышленные гиганты. В стране действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов, напомнил Путин.

Он также рассказал, что правительство России завершает работу над новыми национальными проектами, и в ближайшее время они будут обсуждены.