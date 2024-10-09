Москва, 9 октября, 2024, 20:28 — ИА Регнум. В России в последние годы открыты сотни новых заводов и цехов, в том числе настоящие промышленные гиганты, заявил 9 октября президент Владимир Путин.

Александр Река/ТАСС

Глава государства по видеосвязи принимает участие в церемонии запуска новых предприятий, сообщила пресс-служба Кремля.

«Промышленное производство у нас растёт, положительную динамику показывают обрабатывающие отрасли. Они развиваются с опережением. Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса, государства по обновлению и качественному развитию производственных мощностей», — заявил президент.

В России действует целая линейка мер поддержки индустриальных проектов, напомнил Путин.

Как передавало ИА Регнум, президент в ходе церемонии запустил в том числе серийное производство автомобиля Lada Aura на заводе в Самарской области. С 2025 года объём производства на предприятии должен составить 8 тыс. автомобилей в год.

Россия будет стимулировать внедрение в промышленность передовых технологий и оборудования, чтобы решить задачу расширения выпуска качественной высокотехнологичной продукции, созданной за счёт собственных научных и инженерных решений, и укрепления индустриальной базы страны, отметил президент в ходе церемонии.