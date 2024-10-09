Смоленск, 9 октября, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Правоохранительные органы 9 октября предотвратили теракт в здании регионального УМВД в Смоленске. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.

Сергей Петров / Global Look Press

По данным спецслужбы, 30-летний мужчина попытался пронести в здание самодельную бомбу под видом папки с документами в задние УМВД по Смоленской области, но был задержан. При задержании он пострадал, двое полицейских получили контузию.

Звук взрыва в центре города

Днём 9 октября местные жители сообщили о звуке взрыва в городе. СМИ утверждали, что у здания УМВД по региону сапёры взорвали самодельное взрывное устройство (СВУ) в припаркованной иномарке Citroën. Перед взрывом машину накрыли тентом. Также отмечалось, что на месте работали кинологи.

Задержание подозреваемого

Как отметили в пресс-службе УМВД по региону, полицейские при задержании действовали профессионально, проявив мужество и героизм.

«В этот момент сотрудники полиции, входящие в состав дежурной смены, действуя четко, решительно и профессионально, в соответствии со служебными инструкциями, проявив при этом мужество и героизм, обезвредили мужчину. В ходе задержания он и двое сотрудников полиции получили ранения, с которыми доставлены в медицинское учреждение, их жизни ничего не угрожает», — сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

По данным источника ИА Регнум, подозреваемым в попытке пронести взрывное устройство в здание УМВД оказался 30-летний электрик Дмитрий Д. из Тверской области.

Против него возбудили уголовное дело о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Помощь пострадавшим

В свою очередь губернатор Смоленской области Василий Анохин пообещал, что правительство региона окажет содействие для скорейшего и полного выздоровления полицейских, которые пострадали при предотвращении теракта.

«Сегодня в Смоленске была предотвращена попытка совершения террористического акта в здании Управления МВД по области. Преступник был остановлен сотрудниками дежурной смены полиции. К сожалению, двое из них ранены. При задержании злоумышленник получил ранение. Все получают медицинскую помощь, их жизням ничто не угрожает. Правительство региона окажет максимальное содействие для скорейшего и полного выздоровления пострадавших полицейских», — написал губернатор в Telegram-канале.

Глава региона выразил благодарность сотрудникам полиции, назвав их героями.