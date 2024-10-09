Москва, 9 октября, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Россия располагает доказательствами причастности Великобритании и США к подрыву «Северных потоков», их публикация будет зависеть от развития ситуации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Как вы понимаете, доказательства эти есть. Что касается того, будем ли мы их обнародовать, — отсюда, собственно говоря, и ответ, что это за доказательства, — то будем исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследований», — сказала дипломат в ходе брифинга.

По словам Захаровой, западные страны стараются не касаться данной темы, они также продолжают избегать ответственности за диверсию на ветках газопровода.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США подорвали «Северные потоки», так как не смогли убедить Европу отказаться от выгодных для европейской экономики газопроводов. По его словам, Вашингтон счёл оправданным подрыв трубопроводов, чтобы гарантировать отрыв Европы и прежде всего ФРГ от РФ.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западные страны не проводят расследование подрывов «Северных потоков», поскольку за диверсией на самом деле стоят США и ряд стран НАТО.

26 февраля власти Дании заявили, что остановили расследование терактов на «Северных потоках». В правоохранительных органах королевства подтвердили, что взрывы на газопроводах стали следствием умышленной диверсии, но оснований подозревать причастность к ней подданных Дании якобы нет.