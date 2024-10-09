* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 9 октября, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Тимирязевский суд Москвы оштрафовал актёра и режиссера Семёна Трескунова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на 40 тыс. рублей за нарушение в деятельности иностранного агента, сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Суд признал актёра виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»).

24-летнего актера и режиссера Семёна Трескунова внесли в реестр иностранных агентов в марте 2024 года. В решении Минюста говорилось, что он выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике. Негативно высказывался в отношении российских граждан, принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов.

«Сотрудничает с интернет-источником, не зарегистрированным в качестве СМИ, включенным в реестр иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

На своей странице в соцсети Семён Трескунов писал, что в 2022 году уехал из России в Израиль, а позднее перебрался в Испанию.

В начале марта 2024 года актёр обратился к подписчикам с просьбой помочь найти ему работу. По его словам, «специальность актёра для него неактуальна уже два года».