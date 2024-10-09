Тегеран, 9 октября, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Решение о создании ядерного оружия в Иране давно назрело. Обсуждался этот вопрос с момента обострения ситуации в регионе, заявил эксперт по вопросам Ближнего Востока Семён Багдасаров в беседе с ИА Регнум.

ИРНА

9 октября группа из 39 иранских депутатов отправила запрос в национальный совет безопасности с просьбой разрешить создание ядерного оружия. Инициатор обращения Хасанали Эхлаки Амири заявил, что нынешний запрос обусловлен угрозой со стороны Израиля.

Однако помнению Багдасарова, Иран задумался о создании ядерного оружия ещё год назад, когда военное крыло ХАМАС совершило атаку на израильские города.

«Эта идея давно витает. С момента обострения ситуации на Ближнем Востоке. В Иране своеобразная форма демократии, многопартийная система. Там есть умеренные, есть консерваторы. Но в Иране ничего просто так не происходит», — сказал Багдасаров

Возможности для создания ядерного оружия у Ирана есть, считает эксперт.

«У Ирана есть горно-обогатительный комбинат в городе Нетенз, при нём есть комбинат по обогащению мирного урана до оружейного. Там достаточное количество центрифуг и других необходимых механизмов», — рассказал Багдасаров.

Также, эксперт подчеркнул, что в ближайшее время Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана, чтобы не позволить иранцам создать такое оружие, и ответить таким образом на ракетную атаку КСИР 1 октября.

В Израиле и в самом деле заявили о том, что не исключают возможного удара по ядерным объектам Ирана в качестве ответных действий на иранскую ракетную атаку в начале месяца. Об этом 6 октября сказал глава израильского минобороны Йоав Галант в беседе с телеканалом CNN. В тот же день израильская телерадиокомпания Kan сообщила, что Соединённые Штаты Америки в ходе обсуждений с Израилем предложили «компенсационный пакет», предусмотренный в том случае, если Тель-Авив откажется атаковать определённые цели в Иране.

1 октября армия Ирана нанесла ракетный удар по Израилю. Как сообщили в Тегеране, это было сделано в ответ на гибель лидеров группировок «Хезболла» и ХАМАС. Корпусом стражей исламской революции было выпущено около 400 ракет.