Тбилиси, 9 октября, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Готовящаяся резолюция Европарламента (ЕП) является очередной демонстрацией наглого вмешательства в наши внутренние дела, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили.

Radek Pietruszka / EPA / ТАСС

«Мы видим, что лоббисты, защищающие нашу радикальную оппозицию, готовят антигрузинскую резолюцию, что является очередной демонстрацией наглого вмешательства во внутренние дела нашей страны», — привёл его слова Telegram-канал «Sputnik Грузия».

Гарибашвили уточнил, что подобная резолюция за две недели до парламентских выборов является грубым вмешательством в избирательные процессы и очевидной попыткой повлиять на избирателей.

Ранее депутаты ЕП представили проект резолюции «Об упадке демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии», в котором критикуются грузинские законы об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в парламентские выборы, запланированные на конец октября, происходит беспрецедентное вмешательство извне. Ранее властями страны сообщалось о распространении в Грузии различных материалов с критикой партии «Грузинская мечта».

В июле Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что США собираются добиваться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики. Отмечалось, что действующая американская администрация уже разработала масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация правящей партии «Грузинская мечта».