В Грузии назвали резолюцию ЕП наглым вмешательством во внутренние дела
Тбилиси, 9 октября, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Готовящаяся резолюция Европарламента (ЕП) является очередной демонстрацией наглого вмешательства в наши внутренние дела, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили.
«Мы видим, что лоббисты, защищающие нашу радикальную оппозицию, готовят антигрузинскую резолюцию, что является очередной демонстрацией наглого вмешательства во внутренние дела нашей страны», — привёл его слова Telegram-канал «Sputnik Грузия».
Гарибашвили уточнил, что подобная резолюция за две недели до парламентских выборов является грубым вмешательством в избирательные процессы и очевидной попыткой повлиять на избирателей.
Ранее депутаты ЕП представили проект резолюции «Об упадке демократии и угрозах политическому плюрализму в Грузии», в котором критикуются грузинские законы об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).
Как передавало ИА Регнум, 27 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в парламентские выборы, запланированные на конец октября, происходит беспрецедентное вмешательство извне. Ранее властями страны сообщалось о распространении в Грузии различных материалов с критикой партии «Грузинская мечта».
В июле Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что США собираются добиваться смены власти в Грузии после выборов в парламент республики. Отмечалось, что действующая американская администрация уже разработала масштабную информационную кампанию, целью которой является дискредитация правящей партии «Грузинская мечта».