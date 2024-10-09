Тамбов, 9 октября, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Гарнизонный военный суд в Тамбове продлил на полгода срок домашнего ареста для бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщил 9 октября его адвокат Сергей Буйновский.

Евгений Биятов/РИА Новости Иван Попов

Он отметил, что срок домашнего ареста продлили и второму фигуранту, бизнесмену Сергею Моисееву. Кроме того, суд не позволил вернуть материалы уголовного дела прокурору для дополнительного расследования и отказал в изменении подсудности на Запорожскую область.

«Вместе с тем суд назначил на 10:30 мск 16 октября первое заседание по существу дела, оно пройдёт в открытом режиме», — сказал Буйновский ТАСС.

По словам адвоката, прокурор настаивал на закрытом процессе из-за наличия в деле охраняемой служебной тайны, но его ходатайство было отклонено. В пользу рассмотрения дела в Запорожской области выступила сторона Попова, но с этим не согласился второй фигурант.

Как сообщало ИА Регнум, Попова обвиняют в хищении в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных администрацией Запорожской области для создания оборонительной линии. Согласно обвинительному заключению, он совершил особо крупное мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору, а также служебный подлог. Генерал, арестованный 17 мая, вину не признаёт. По словам его отца, Попова якобы подставили недоброжелатели.

В июле Попова перевели под домашний арест по просьбе Следственного комитета. Его дело поступило в Тамбовский гарнизонный военный суд 25 сентября.