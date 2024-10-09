Нижний Новгород, 9 октября, 2024, 17:22 — ИА Регнум. В Нижегородской области начал работать оператор мобильной связи «Т-Мобайл». Нижегородская область стала 78-м регионом работы для оператора. К выходу оператора в регион власти и «Т-Банк» подписали соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает целый ряд направлений сотрудничества, в том числе защиту нижегородцев от мошенников, повышение уровня знаний по кибербезопасности и финансовой грамотности населения Нижегородской области и многое другое.

Фото Александра Шевякова «Т-Мобайл» начал работать в Нижегородской области

На деловой сессии, приуроченной к подписанию соглашения, гендиректор «Т-Мобайла» Виталий Бриедис отметил, что Нижний Новгород — один из самых технологических регионов России.

Топ-менеджер рассказал и о новых проектах, которые оператор будет развивать в Нижегородской области. Так, «Т-Мобайл» запустит в регионе первый в России пилотный проект, в рамках которого технология «Нейрощит» будет не разрывать телефонный разговор с мошенником, а вклиниваться в него и предупреждать абонента, что тот говорит с аферистом.

Предупреждение будет слышать только абонент, а не мошенник. Как пояснил гендиректор Виталий Бриедис, после неожиданного обрыва звонка мошенники могут перезвонить жертве или переключиться на мессенджеры. А после получения предупреждения «Нейрощита» абонент сам закончит разговор, и мошенник не будет ему перезванивать. По итогам пилота проект планируется масштабировать его на всю Россию.

Руководитель центра экосистемой защиты «Т-Банка» Олег Замиралов назвал Нижний Новгород центром фрод-мониторинга в России. Он отметил, что в Нижнем Новгороде базируются 50 ключевых сотрудников фрод-мониторинга «Т-Банка», которые работают на защиту россиян по всей стране. Также в регионе действует быстрого реагирования ― пилотный проект, в рамках которого специальные «летучие отряды» в срочном порядке выезжают к людям, находящимся под сильным психологическим воздействием мошенников, и переубеждают их совершать фатальные для них операции.

Другим важным шагом для борьбы с телефонным мошенничеством в Нижнем Новгороде станет установка первой в России стационарной будки фрод-рулетки от «Т-Банка». По словам Олега Замиралова, нижегородцы смогут с ее помощью отточить навыки самообороны от телефонных мошенников и спасти других людей от обмана. Рулетка перехватывает звонки реальных мошенников и анонимно перенаправляет их с потенциальных жертв на участников рулетки, позволяя превратить охотников в добычу.

Фото Александра Шевякова «Т-Мобайл» начал работать в Нижегородской области

«Т-Банк» и власти Нижнего Новгорода в рамках соглашения будут развивать свое сотрудничество и в области информационных технологий. Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков рассказал о новых мерах поддержки для ИТ-специалистов, запущенных в этом году в регионе. Это компенсация ИТ-компаниям и ИП 100% НДФЛ за ИТ-специалистов, привлеченных из других российских регионов. Благодаря этой преференции, ИТ-компания или ИП в течение пяти лет будет получать возмещение за привлеченного ИТ-специалиста. Это позволит покрыть расходы на релокацию в течение первого года и в дальнейшем получать прибыль в виде 100-процентного возврата НДФЛ, которую можно потратить как на развитие компании, так и на новые проекты.