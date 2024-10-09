Ногинск, Московская область, 9 октября, 2024, 17:17 — ИА Регнум. Пламя распространилось по всему зданию Центрального рынка в подмосковном Ногинске. Площадь пожара увеличилась до 3 тыс. квадратных метров, сообщает 9 октября пресс-центр МЧС России.

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«Территория рынка по улице Декабристов, 2, горит по всей площади», — говорится в сообщении.

В тушении участвует 81 специалист, задействовано 26 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, возгорание на рынке в Ногинске началось, предположительно, в одной из палаток, после чего огонь перекинулся на соседние здания. Всех людей с территории вывели.