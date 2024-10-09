Флорида, США, 9 октября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Жителей американского штата Флорида предупредили о смерти от надвигающегося урагана «Милтон» в случае, если они не эвакуируются. Предупреждение прозвучало в прямом эфире телеканала CNN от мэра города Тампа Джейн Кастор.

Po3 Jaiden Hartley/Us Coast/Global Look Press

«Этот ураган — катастрофа, и я скажу без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из этих эвакуационных зон, вы умрёте», — заявила она.

По данным NHC, в Милтоне наблюдался максимальный устойчивый ветер со скоростью 165 миль в час (270 км/ч), что по шкале Саффира-Симпсона позволяет отнести его к максимальной пятой категории. Климатологи предположили, что «Милтон» может усилиться до шестой категории, ещё не существующей официально.

Как передавало ИА Регнум, массовая эвакуация граждан началась ещё в понедельник, 7 октября. Более 5,5 млн человек были вынуждены покинуть западное побережье Флориды, что стало одной из крупнейших эвакуаций в истории штата.

Уточнялось, что «Милтон» угрожает густонаселённому региону Тампа-Бэй, который не подвергался прямому воздействию ураганов больше 100 лет. Ожидается, что шторм обрушится на побережье в конце дня 9 октября или утром 10 октября. Губернатор Флориды Рон Десантис объявил режим ЧС в 35 округах штата в преддверии шторма. При этом многие из них ещё оправляются от урагана «Хелен».

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предположил, что тропический циклон «Милтон» может принести самые крупные разрушения в истории. По его оценке, циклон превосходит по мощности ураган «Иван Грозный», который прошёл по Карибскому бассейну в 2004 году, и даже «Катрину» 2005 года — самый разрушительный ураган в истории США.