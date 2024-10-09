Москва, 9 октября, 2024, 16:59 — ИА Регнум. В последнее время российские бойцы уничтожили много техники Вооружённых сил Украины (ВСУ), заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

(сс) Sgt. Alex Skripnichuk

«Уничтожено много техники, прежде всего места складирования ракет, боеприпасов, беспилотников и, самое главное, места их производства и сборки. Это и Одесса, и Черноморский порт, и города недалеко от линии соприкосновения типа Купянска», — приводит слова эксперта Lenta.ru.

По словам Дандыкина, уничтожение техники противника сильно влияет на снабжение Киева боеприпасами. Он также отметил, что это помогает российским бойцам добиваться успехов на фронте.

9 октября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска, активнее наступающие в Купянском районе Харьковской области, уничтожили мост и несколько переправ, а также поразили цех по сборке беспилотников.

В этот же день российские войска нанесли удары по объектам энергетики Украины, обеспечивавшим ВСУ горюче-смазочными материалами. Также ВС РФ нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в 141 районе.