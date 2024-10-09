Москва, 9 октября, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Ураган «Милтон», надвигающийся на американский штат Флорида, будет иметь колоссальную силу и может получить ещё несуществующий класс опасности. Об этом заявил 9 октября руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Goes-East/Noaa/Global Look Press

По его словам, максимальная скорость ветра при этом урагане достигает 260-270 км/ч, хотя уже при 150 км/ч людей сбивает с ног. Более того, «Милтон» принесёт с собой очень большой набор неприятных явлений.

«Во-первых, это фантастически большое количество осадков до 50 сантиметров в определённых местах. Скорость ветра, нагонная волна высотой до 4-5 метров, то есть это первые этажи совершенно чётко накрывает», — сказал Шувалов в ходе пресс-конференции.

Из-за колоссальной разрушительной силы «Милтону» могут присвоить шестую степень опасности, которых до настоящего момента было пять.

Пока прогнозируется, что ураган идёт в центр Флориды, но сложно сказать, куда он может сместиться. Опасная зона представляет собой довольно узкую полосу, но из-за возможного смещения к северу или к югу власти заставили эвакуироваться около 6 млн человек, добавил синоптик.

Как сообщало ИА Регнум, по оценке научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, «Милтон» превосходит по мощности ураган «Иван Грозный», который прошёл по Карибскому бассейну в 2004 году, и даже «Катрину» 2005 года, которая нанесла США самый масштабный ущерб. По словам синоптика, новый ураган может стать наиболее разрушительным в истории.

Ураган угрожает густонаселённому региону Тампа-Бэй во Флориде. Ожидается, что шторм обрушится на побережье в конце дня 9 октября или утром 10 октября. Более 5,5 млн человек уже покинули свои дома, сообщала газета The New York Times.