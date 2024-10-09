Смоленск, 9 октября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. В отношении 30-летнего мужчины возбудили уголовное дело за попытку теракта в Смоленске у здания УМВД по региону. Об этом сообщили в УФСБ по Смоленской области.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

«30-летний житель Тверской области пытался пронести самодельное взрывное устройство под видом папки с документами», — уточнили в спецслужбе.

Против подозреваемого возбудили дело покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Вместе с этим в УФСБ отметили, что при задержании пострадал подозреваемый, двоих сотрудников УМВД контузило. Их госпитализировали.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось о взрыве в центре Смоленска. Взрывное устройство находилось в припаркованном автомобиле Citroën. Прибывшие на место сапёры уничтожили СВУ.

Ранее в Москве полиция вместе с кинологами обследовала здание Департамента образования и науки города Москвы после странного сообщения, которое пришло от 14-летнего школьника. В нём говорилось, что где-то в Москве планируется теракт, без указания точного места. Сообщение было подписано героем аниме про элитную академию детей со сверхспособностями.