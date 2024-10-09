Нижний Новгород, 9 октября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Долгосрочное сотрудничество между правительством Нижегородской области и «Т-Банком» связано с началом работы в регионе мобильного оператора «Т-Мобайл». В частности, стороны будут разрабатывать совместные проекты в сфере информационных технологий, образования, внедрения инноваций, развития городских проектов и защиты жителей региона от мошенничества. Об этом стало известно в рамках деловой сессии «Нижний Новгород + «Т-Банк»: что даст России и региону объединение двух лидеров» 9 октября.

Фото Александра Шевякова Нижегородская область и «Т-Банк» расширяют сотрудничество

Документ подписали председатель совета директоров «ТКС Холдинг» Алексей Малиновский, генеральный директор Т-Мобайла Виталий Бриедис и заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. Подписание состоялось в Нижегородском кремле.

Согласно документу, «Т-Мобайл» и «Т-Банк» будут помогать региону развивать свои ИТ-проекты, в том числе «Карту жителя Нижегородской области». Также они вместе будут работать над образовательными и профильными мероприятиями ИТ-сообщества в Нижегородской области.

В 2024 году «Т-Банк» провел в Нижнем Новгороде пять внешних мероприятий для опытных специалистов, которые собрали в общей сложности около тысячи участников. В свою очередь в нижегородском центре разработки «Т-Банка» побывали на экскурсии более 300 школьников и студентов, которые также приняли участие в олимпиаде по математике и финале всероссийской олимпиады.

«Т-Банк» также продолжает сотрудничество с Высшей школой экономики в рамках своей базовой кафедры, где читаются курсы по алгоритмам и курс по языку программирования Python. Этим летом «Т-Банк» стал партнером Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского, и уже в ноябре стартует проектный практикум для студентов обоих вузов.

Кроме того, «Т-Банк» будет проводить информационно-просветительские и профилактические мероприятия для школьников и студентов по кибербезопасности и повышению финансовой грамотности. В школах также будут развивать проект с детской картой «Т-Банка» «Джуниор», которую уже сейчас используют для оплаты питания и в качестве пропуска.

Отдельным блоком соглашения выделены мероприятия по противодействию мошенничества. «Т-Банк» будет пилотировать на территории региона свои инновационные мероприятия, чтобы после масштабировать их на всю Россию. В частности, в Нижнем Новгороде состоится пилотный запуск нового набора защитных решений на основе искусственного интеллекта для технологии «Нейрощит».

Также в Нижнем Новгороде установят первую в России стационарную будку «Фрод-рулетки», которая научит жителей города противодействовать телефонным мошенникам. «Фрод-рулетка» — революционный проект «Т-Банка» по борьбе с телефонным мошенничеством, в рамках которого перехватываются реальные звонки злоумышленников и анонимно переводятся на пользователей. Миссия сервиса — обучать людей навыкам самозащиты от аферистов на реальных звонках и тратить рабочее время злоумышленников, отвлекая их от обмана реальных жертв.

Фото Александра Шевякова Нижегородская область и «Т-Банк» расширяют сотрудничество

«Наше большое соглашение между Нижегородским регионом и экосистемой «Т-Банка» стало возможным в первую очередь благодаря приходу «Т-Мобайла» в регион», — заявил председатель совета директоров «ТКС Холдинг» Алексей Малиновский. Он подчеркнул, что «Т-Мобайл» — один из локомотивов экосистемы «Т-Банка», благодаря которому кредитное учреждение может предлагать принципиально новый и совершенно уникальный для России подход к практически максимальной защите наших клиентов от мошенничества. По словам топ-менеджера, сотрудничество стало логичным шагом, так как и «Т-Банк», и Нижегородская область активно развивают информационные технологии.

Алексей Малиновский напомнил, что в Нижнем Новгороде работает центр разработки «Т-Банка» — третий по величине ИТ-офис компании в России. В нем сейчас работают 300 сотрудников, которые создают технологии мирового уровня и принимают ключевое участие в самых передовых и масштабных проектах «Т-Банка». «Мы планируем его расширять и открывать новый, еще более крупный, ИТ-хаб, который станет местом притяжения ИТ-специалистов и студентов городских университетов», — добавил топ-менеджер.

«Мы последовательно работаем над расширением числа партнеров проекта «Карта жителя» и числа мобильных операторов на территории региона для удобства граждан», — заявил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков. Он подчеркнул, что сотрудничество с «Т-Банком» позволит объединить функционал дебетовой карты и «Карты жителя» с различными региональными льготами, а с «Т-Мобайлом» — дать жителям региона более широкий спектр телеком-услуг.