Москва, 9 октября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Массированные DDoS-атаках на их сервисы Роскомнадзора не принесли злоумышленникам желаемого результата, но продемонстрировали их негодование в связи с блокировкой мессенджера Discord, в котором они орудовали, заявил ИА Регнум автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем», заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета (Запорожская область) Александр Малькевич.

Иван Шилов ИА Регнум

Попытка обрушить сервисы Роскомнадзора, может принадлежать тем, кому блокировка мессенджера нарушила все планы, полагает он.

«Тут не нужно быть экспертом, чтобы понять: такие атаки происходят от злости и отчаяния. Злоумышленники, которые привыкли скрываться за этой платформой для ведения своих нелегальных дел, были застигнуты врасплох, вот и реагируют хаотично», — отметил Малькевич.

По словам заведующего кафедрой социальных коммуникаций, это классический пример мести, когда киберпреступники теряют инструмент для манипуляций и фейковых информационных вбросов. В следствии чего начинают паниковать, атакуя те структуры, которые нарушили их противозаконные планы.

«Роскомнадзор к подобным атакам уже привык — это далеко не первый случай, когда киберпреступники отвечают на действия ведомства таким образом. Но стоит отметить, что такие меры никак не мешают работе ведомства, у которого достаточно опыта и ресурсов, чтобы успешно отбивать подобные атаки и продолжать выполнять свои задачи», — подчеркнул эксперт.

Малькевич обратил внимание на то, что было правильным шагом заблокировать Discord, поскольку атаки со стороны злоумышленников только подтверждают, что платформа действительно использовалась для незаконной деятельности. По мнению специалиста, обычные пользователи нашли себе другие способы общения, а вот преступники остались без одного из своих главных инструментов.

«Не случайно и то, что Турция вслед за Россией решила заблокировать этот мессенджер. Это ещё одно доказательство, что Discord стал пристанищем для опасного контента, который угрожает пользователям, особенно детям. И если даже другая страна с аналогичными проблемами принимает такие меры, значит, проблема с платформой действительно серьёзная», — добавил эксперт.

1 октября в пресс-службе Роскомнадзора заявили о том, что потребовали от администрации социальной сети Discord удалить 947 запрещённых материалов, среди которых пропаганда нацизма, призывы к экстремизму и даже детская порнография, однако администрация мессенджера никаких мер не предприняла.

3 октября член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкинзаявил, что американская платформа Discord представляет серьёзную угрозу для российской молодёжи, и мессенджер можно заменить российскими аналогами.

8 октября Роскомнадзор заблокировал мессенджера Discord на территории России за нарушение требований законодательства. На следующий день глава турецкого министерства юстиции Йылмаз Тунч заявил, что доступ к мессенджеру Discord также решено заблокировать на территории Турции.