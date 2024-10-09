Ногинск, Московская область, 9 октября, 2024, 16:17 — ИА Регнум. В подмосковном городе Ногинске загорелся Центральный рынок, передаёт «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

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«Произошло возгорание на Центральном рынке в Ногинске, горит левое крыло», — сказал собеседник.

По предварительным данным, возгорание началось в одной из палаток, после чего огонь перекинулся на соседние здания. Всех людей вывели с территории рынка, пострадавших нет. На место выехали пожарные и экстренные службы.

Несколько торговых рядов загорелись 22 сентября в Щербинке на территории Москвы. Пожар вспыхнул на улице Железнодорожной. В тушении участвовали 53 специалиста, также было задействовано 18 единиц техники.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября загорелся рынок в городе Аксае в Ростовской области. Площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м, 25 торговых павильонов оказались охвачены огнём.