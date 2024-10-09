Анкара, 9 октября, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Трое российских туристов получили лёгкие травмы при ДТП с автобусом в турецком городе Фетхие. Об этом сообщило генконсульство России.

Global Look Press

По информации диппредставительства, полученной от турецкой стороны, авария произошла ночью 8 октября. В момент ДТП в автобусе находились 14 россиян, которые следовали в аэропорт Далмана.

«В результате ДТП трое россиян получили травмы легкой степени тяжести и были доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи», — приводит сообщение диппредставительства ТАСС.

В генконсульстве уточнили, что один из пострадавших уже вылетел в Россию, остальные двое собираются вылететь сегодня.

Как передавало ИА Регнум, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением, сообщали «Известия». Вместе с этим отмечалось, что на место аварии оперативно прибыла карета скорой помощи.

5 октября двое россиян пострадали в ДТП с автобусом на трассе Анталья — Аланья. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), автобус, направлявшийся из Анталии в Аланию, врезался 5 октября в другой туристический транспорт, который припарковался на обочине дороги, чтобы высадить постояльцев отеля.