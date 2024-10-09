Москва, 9 октября, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен 9 октября обсудить с президентом России Владимиром Путиным два-три вопроса, по которым необходимо расставить точки над «i».

Кристина Кормилицына/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Я полагаю, что у нас совсем немного вопросов — два-три вопроса, которые мы сегодня обсудим. Да, и надо поставить точки над «i» в этих вопросах и двигаться дальше в наших отношениях», — сказал Лукашенко на встрече с российским лидером в Кремле.

По словам Лукашенко, современный мир меняется бешеными темпами, из-за чего появляются новые угрозы и вопросы, которые необходимо решать двум странам. Белорусский лидер также добавил, что ранее стороны договорились усилить промышленную кооперацию по многим направлениям и сейчас реализуют эти планы.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября Путин провёл переговоры с Лукашенко. Стороны обсудили развитие отношений сотрудничества и союзничества с акцентом на взаимодействие в рамках Союзного государства, отметила пресс-служба Кремля.