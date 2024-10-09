Тольятти, Самарская область, 9 октября, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Родителей двух девочек, найденных убитыми в Тольятти, в день трагедии вызывали в правоохранительные органы, сообщает 9 октября Telegram-канал «112».

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По словам близких, между супругами произошёл конфликт. Жена обратилась в полицию после того, как муж поднял на неё руку, началось разбирательство. Хотя мужчина пытался помириться, женщина всерьёз настроилась на развод.

Двухлетнюю и пятилетнюю девочек убили, пока 42-летняя женщина и 31-летний мужчина давали объяснения по поводу домашнего насилия. Их тела обнаружила десятилетняя дочь женщины от первого брака.

Всего в семье было пять дочерей, старшим — 18 и 13 лет. Тринадцатилетнюю девочку подозревают в убийстве.

Как сообщало ИА Регнум, две маленькие девочки были убиты в одной из многоэтажек в Тольятти вечером 8 октября. На телах нашли множественные ножевые ранения. В расправе над детьми заподозрили их сводную сестру-подростка. Её задержали и поместили в психиатрический стационар для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Ход расследования уголовного дела, возбуждённого по статье об убийстве двух малолетних, поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.