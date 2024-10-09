Москва, 9 октября, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Цены на автомобили в России вырастут из-за увеличенного в октябре утилизационного сбора не ранее начала 2025 года, заявил гендиректор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский изданию «Автостат».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам эксперта, с учетом имеющегося на складах у дилеров запаса, цены на автомобили вырастут не ранее следующего года. Причиной роста цен станет проиндексированный Минпромторгом с 1 октября утильсбор на легковые автомобили и прицепы — в среднем сумма сбора выросла на 70-85%.

«Рост цен будет очень выборочный и несистемный. Скорее всего, ощутить его мы сможем только после Нового года и даже в марте или апреле, когда мы распродадим запасы текущих складов», — рассказал Андрей Ольховский.

Гендиректор «АвтоСпецЦентра» Андрей Терлюкевич также не ожидает резкого роста цен на автомобили. По его словам, дилеры поднимут цены в течение двух-трёх месяцев, чтобы компенсировать ставки утильсбора. По мнению руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса FRESH Евгения Житнухина, цены на машины вырастут на 10-15% к концу 2024 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в середине сентября Министерство промышленности и торговли увеличило утилизационный сбор на легковушки и прицепы на 70-85%. В министерстве предупредили, что в дальнейшем ставка утильсбора будет индексироваться на 10-20% 1 января каждого года.