Москва, 9 октября, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов во время награждения «Золотыми Звёздами» шёпотом со словами «всё сделаем» обратился к раненому на спецоперации командиру взвода ПТУР капитану Максиму Бахареву.

Фото предоставлено пресс-службой Агенства стратегических инициатив

Во время награждения министр обнял бойца и шёпотом заверил, что ему помогут с протезированием.

«Всё сделаем, что в силах наших. С протезированием, со всем», — сказал Белоусов.

Глава Минобороны также наградил бойца настольными часами.

Бахарев был награждён за оборону населённых пунктов в Запорожской области. Так, военному лично удалось уничтожить два танка и четыре БМП ВСУ. Кроме того, несмотря на ранения, Бахарев продолжил руководить обороной своих позиций, подчеркнули в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» проходящим лечение в госпитале участникам спецоперации, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач.

Так, помимо Бахарева, награды удостоился командир мотострелкового батальона ВС РФ майор Владимир Манохин. В Минобороны рассказали, что военному удалось сдержать наступление украинских войск в районе важного населённого пункта в Херсонской области, что позволило его батальону в течение недели удерживать занятые позиции.

Кроме этого, Белоусов наградил Героя России сержанта Сергея Седова, которому удалось со своим отрядом захватить важные позиции украинских военных в ДНР.