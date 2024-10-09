Салехард, 9 октября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. В офисах налоговых в Салехарде и Новом Уренгое из-за коррупционных нарушений руководства управления ФНС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) прошли обыски, передаёт ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

УФНС по ЯНАО Яна Калюжина

В публикации сообщается, что начальника управления ФНС по ЯНАО Яну Калюжину подозревают в получении взятки в виде автомобиля Porsche Cayenne.

«Калюжина подозревается в получении взятки в особо крупном размере в виде машины Porsche Cayenne стоимостью более 10 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, за взятку глава УФНС обещала помочь исключить из решения выездной налоговой проверки суммы недоимки. Также она собиралась не привлекать к налоговой ответственности одну из местных нефтегазовых компаний. По предварительным данным, компания не выплатила налоги на сумму более 50 млн рублей.

Обыски были проведены у Калюжиной дома и на рабочем месте.

Ранее в 24 эпизодах получения взяток обвинили бывшего заместителя начальника налоговой инспекции № 9 города Москвы Евгения Цоя, занимавшего пост с 2014 по 2021 год. Цоя обвинили в совершении 15 преступлений, предусмотренных статьёй о получении взятки группой лиц, а также девяти преступлений по статье о получении взятки группой лиц и в крупном размере.

Как передавало ИА Регнум, в Москве сотрудники ФСБ задержали двух прокуроров по подозрению в получении взятки в размере одного миллиона долларов.