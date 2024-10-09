Москва, 9 октября, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время правительственного часа с главой Минсельхоза Оксаной Лут заявила о скудном разнообразии рыбы в российских магазинах, в то время как цены на продукцию остаются высокими.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

«Если посмотреть, прилавки магазинов не радуют рыбным разнообразием. А цены на рыбу достаточно высокие, что делает её недоступной для большой части наших граждан», — сказала Матвиенко.

Спикер верхней палаты парламента указала на разницу в ценах на рыбу за год. Так в сентябре 2023 года цена на горбушу составляла 152 рубля за кг, в то время как сегодня сумма достигла 270 рублей на Дальнем Востоке.

Кроме этого, цены выросли и на более дешёвую, белую рыбу, отметила Матвиенко.

«О чем говорит отрасль? Что растёт нагрузка на предприятия отрасли. И поэтому надо анализировать вместе с ФАС, что происходит с ценами», — добавила спикер Совфеда.

Вместе с этим она подчеркнула, что российские власти должны соблюдать баланс в управлении отраслью, чтобы налогообложение не стало «удавкой» для производителей.

«Мы должны понимать, что чудес не бывает и никто не будет работать в убыток», — отметила Матвиенко.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что вылов тихоокеанских лососей в текущем году может оказаться рекордно низким. Это связано с природными факторами.

По его словам, наиболее сложная ситуация наблюдается в Сахалинской области и Камчатском крае. В этих двух регионах, напоминает Зверев, производится вылов более 90% всей красной рыбы в России.

22 августа заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев заверил, что россияне не лишатся возможности купить рыбу или красную икру к Новому году. Патрушев подчеркнул, что для подорожания указанной категории продовольствия объективных предпосылок нет. Он уточнил, что в настоящее время российские рыбаки добыли больше сельди, иваси, кальмаров, креветок, чем это удалось в прошлом году.