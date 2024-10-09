Москва, 9 октября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Второй Западный окружной военный суд приговорил москвича Евгения Мищенко к 12 годам лишения свободы за участие в украинской группировке «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт ТАСС.

Sergey Petrov/Global Look Press

Первые три года заключения Мищенко будет отбывать в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

«Суд признал Мищенко виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет», — сообщили в суде.

Как передавало ИА Регнум, ранее 9 октября стало известно, что государственное обвинение попросило суд приговорить Мищенко к 16 годам лишения свободы за попытку вступить в украинский «Легион «Свобода России». Мищенко задержали в сентябре 2023 года и обвинили в участии в деятельности организации, которая признана в РФ террористической. Он признал свою вину.

16 сентября жителя Нижнего Новгорода арестовали за сотрудничество с террористическим формированием «Легион «Свобода России». Мужчина по личной инициативе установил контакты с запрещённой структурой и выполнил несколько заданий, в ходе одного из которых был задержан сотрудниками ФСБ.