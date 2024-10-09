Уфа, 9 октября, 2024, 14:23 — ИА Регнум. «Роснефть» подвела итоги XIX смотра-конкурса «Лучший по профессии». Он проводится ежегодно среди представителей основных рабочих профессий и инженерных специальностей компании. В финальном этапе соревновались 600 работников. Всего в конкурсе участвовали более 10 тысяч рабочих и инженеров.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» определила победителей конкурса «Лучший по профессии»

Финальный этап был проведен отдельно по каждому направлению в трех городах России. Так, конкурсанты по направлению «Нефтепереработка и нефтехимия» состязались в Уфе на базе производственных площадок АНК «Башнефть».

Профессионалы направления «Нефтегазодобыча» встретились в Самаре на объектах «Самаранефтегаза».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» определила победителей конкурса «Лучший по профессии»

Лучших специалистов в «Нефтепродуктообеспечении» определяли в Санкт-Петербурге на производственных площадках «РН-Северо-Запад».

Объективную оценку знаний, умений и навыков конкурсантов давали 147 членов жюри из руководящего состава профильных подразделений «Роснефти» и дочерних обществ.

Конкурс «Лучший по профессии» стал важной частью программы мотивации, корпоративного обучения. Он призван повысить уровень профессионального мастерства работников, престижа рабочих профессий, культуры производства и промышленной безопасности.