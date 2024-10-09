Набережные Челны, Татарстан, 9 октября, 2024, 13:57 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Набережных Челнов, которого подозревают в работе на спецслужбы Украины, пишет «Татар-информ».

Дмитрий Макеев/РИА Новости

По данным издания, у мужчины не было работы. Он связался с иностранной разведкой и предложил ей свои услуги за вознаграждение.

Россиянин отправлял своему модератору данные об объектах критической инфраструктуры РФ. Однако прежде чем мужчине перевели деньги, его задержали силовики. Его привлекли к уголовной ответственности.

Ранее ИА Регнум передавало, что в Алтайском крае сотрудники ФСБ задержали мужчину, которого подозревают в совершении государственной измены. Житель Новоалтайска передавал военные сведения украинской террористической организации и планировал участвовать в вооружённом конфликте на стороне Украины.

В Приморском крае арестовали местного жителя по обвинению в передаче Главному управлению разведки Украины (ГУР) информации об уязвимых местах на железной дороге. Мужчина предоставлял сотрудникам ГУР консультации и передавал информацию не только об уязвимых местах на объектах железнодорожного транспорта, но и о способах выведения их из строя.