Челябинск, 9 октября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. В Челябинске задержали замначальника отдела центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Челябинской области Александра Калитюка по подозрению в посредничестве во взятке. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В материале отмечается, что подполковника Калитюка, по предположительной информации, задержали за посредничестве при даче взятки судье от предпринимателя. Правоохранители взяли подполковника с поличным сразу после получения денег. Несмотря на попытку скрыться, он был задержан.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Как передавало ИА Регнум, 30 сентября СК России сообщил о задержании старшего оперуполномоченного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Красноярскому краю по подозрению в получении взятки в размере 1 млн рублей.

Отмечалось, что полицейский, осуществляя оперативное сопровождение по уголовному делу, возбуждённому против подозреваемого в совершении мошенничества в строительной сфере жителя Красноярска, предложил не продолжать собирать доказательства его вины и не выявлять другие эпизоды преступной деятельности. За это фигурант дела должен был выплатить сотруднику МВД 1 млн рублей.

Подозреваемому предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Фигуранта арестовали.