Тамбов, 9 октября, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Жительница Тамбовской области вышла замуж за бойца СВО Александра Ерина за день до его отъезда в зону спецоперации. Мать мужчины заявила ИА Регнум, что это было сделано ради «похоронных» выплат, так как до подписания контракта женщина 20 лет прожила с её сыном без официального заключения брака.

Социальные сети

Старший лейтенант Александр Ерин умер 18 июля 2023 года в госпитале. Офицер был похоронен на кладбище в Краснодаре, именно в этом городе он проходил реабилитацию после ранения. Спустя год его перезахоронили в родном посёлке Первомайский в Тамбовской области, на этом настояли родственники, которые 11 месяцев искали своего близкого и отправляли письма в военные части и военные госпиталя.

После похорон мать бойца Тамара выяснила, что за день до отъезда в зону СВО её сын расписался с женщиной по имени Алёна, с которой он до этого прожил 20 лет в гражданском браке. Женщина рассказала, что Алёна многодетная мать, но все дети от разных мужчин — официально Александр Ерин не является их отцом.

«20 октября 2022 года они расписались, а 21 она его проводила уже. За гибель сына она уже получила три миллиона, естественно, все деньги она оставила себе. Даже на похороны ни копейки не дала. На эти деньги она купила квартиру и по-хитрому уже её переписала на другого человека, чтобы её не отняли у неё. У этой женщины пять детей, и все от разных мужчин, она беременела каждый раз, когда они с моим сыном расходились на время», — рассказала Тамара Ерина.

Женщина также сообщила, что семья уже подала иск в суд, чтобы деньги были поделены на три равные части: по миллиону родной сестре Ерина, матери и супруге. По словам матери, Алёна, увидев повестку, сразу побежала узаконивать отношения. Все это ради выплат. Тамара рассказала, что её невестка получала по 230 тыс. рублей ежемесячно. Её сын пересылал всю свою зарплату новоиспечённой супруге. Мать хочет, чтобы эти деньги также были разделены на всех членов семьи.

«Она на могилу к Саше не ходит, не ухаживает за ней. Всем рассказывала, что каждый месяц давала мне по 40 тыс. рублей. Что это, якобы, она организовала похороны и привозила тело из Краснодара. Но ничего она не сделала. Она даже весь дом, где жила с моим сыном, обнесла», — рассказала мать погибшего.

Личный архив вдовы

По информации ИА Регнум, Алёна неоднократно привлекалась к административной ответственности за мелкое хулиганство и распитие в общественных местах алкогольной продукции.

Сама Алёна в разговоре с журналистом ИА Регнум заявила, что заключила брак за день до отправки своего возлюбленного в зону спецоперации, не по своему желанию. По словам женщины, именно супруг настоял на походе в ЗАГС, потому что боялся, что мать и сестра Ерина не поделятся с ней деньгами в случае его гибели.