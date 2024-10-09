Вашингтон, 9 октября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Если руководители киевского режима согласятся признать возвращение в состав РФ части своих бывших регионов в обмен на вступление в НАТО, на Украине может начаться вооружённое восстание и произойти новый переворот, отметил 9 октября в своей статье обозреватель издания Forbes Мелик Кайлан.

(сс) spoilt.exile

Сейчас западные политики подталкивают главу киевского режима Владимира Зеленского к «отказу» Украины от своих бывших регионов, однако данный план несёт «угрозу» как для страны в целом, так и для Зеленского в частности, сказано в материале.

«Когда процесс начнётся, ультранационалистические элементы в (украинской. — Прим. ред.) армии восстанут и устроят переворот против Зеленского за то, что он «сдал» Донбасс и Крым», — отметил автор.

Россия сможет использовать такую ситуацию в своих интересах, убеждая жителей Украины как в том, что Запад недостаточно ей помогает, так и в том, что Зеленский сконцентрировал в своих руках слишком много власти, добавил журналист.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября обозреватели британской газеты The Financial Times в своей публикации отметили, что руководители киевского режима обсуждают возможность признать возвращение своих бывших регионов в состав России в обмен на приём в НАТО.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что одним из условий для начала переговоров Москвы и Киева, помимо признания руководителями киевского режима новых территориальных реалий (возвращения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ), должно быть их заявление об отказе от намерений вступить в НАТО.