Курск, 9 октября, 2024, 12:51 — ИА Регнум. Имам Иса Салимсултанов рассказал, как встретил в приграничном районе Курской области переодетых в российскую форму бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), его слова передаёт «РИА Новости».

Сергей Бобылев/РИА Новости

Имам рассказал, что в первые дни вторжения противника в Курскую область он не понимал, что происходит. Мужчина отправился в один из населённых пунктов приграничья, чтобы узнать, остались ли там люди.

Салимсултанов пошёл в сторону магазина, из которого вышли военные в российской форме. Они проверили у Салимсултанова документы и попросили ключи от его автомобиля. После вопроса имама, для чего им нужна машина, военные ВСУ начали разговаривать между собой на украинском языке.

«Один другому говорит на украинском языке: «Может, ему ногу прострелить?» И направляет на меня автомат. И тогда я понял уже, что происходит», — добавил имам.

Украинские военные забрали ключи от машины Салимсултанова и выбросили их в сторону. Затем они сели в свой автомобиль и приказали не следовать за ними.

Ранее ИА Регнум сообщало, что украинские военные в Харьковской области, выполняя задания своего командования, зачастую притворяются местными жителями. Военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил, что бойцы ВСУ маскируются под гражданских лиц, поскольку точно знают, что российские военные не будут стрелять по мирным людям.