Грозный, 9 октября, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Оскорблявший христиан школьный учитель из Чечни Мансур Жабраилов принёс публичные извинения за свои высказывания. Видеорепортаж, в котором фигурируют кадры извинения, опубликовал телеканал «Грозный».

Кадр из видео

«Отвечая тем людям, которые недобросовестно вели полемику против моей религии, оскорбляли, я, отвечая этим людям, забылся, что я этим мог оскорблять тех людей, которые к этому непричастны», — объяснил он.

Судя по репортажу, с ним уже работают сотрудники правоохранительных органов. Мужчина заявил, что готов нести ответственность за свои слова.

В сентябре в СМИ распространилась информация, что школьный учитель в Чечне в своих соцсетях резко критиковал христианство, называя христиан «троебожниками».

Вскоре он был задержан правоохранителями и уволен из образовательной системы, заявил министр по национальной политике и внешним связям Чеченской республики Ахмед Дудаев. По его словам, была также начата проверка высказываний Жабраилова Центром по противодействию экстремизму.

Как передавало ИА Регнум, в июле в соцсетях появилось видео, в котором блогер надругался над православным крестом. Он плевал в него, топтал, нецензурно выражался и произносил оскорбления в адрес христиан. Позже он записал обращение с извинениями, в котором заявил, что якобы стал жертвой провокации со стороны неких оппонентов.

Автором видео оказался уроженец Дагестана Хавиер Ярмагомедов, который проживал в Москве. Суд взял под стражу 28-летнего блогера по обвинению в оскорблении религиозных чувств верующих и распространении порнографии.