Челябинск, 9 октября, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Педагога из Челябинска Галину К., у которой произошёл инсульт после угроз отца одного из учеников, выписали из больницы, сообщил источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Скандал произошёл 19 сентября. Отец одного из пятиклассников по имени Руслан Панченков вломился в класс и набросился на учительницу с оскорблениями и угрозами из-за того, что она якобы не разрешала говорить его детям на их родном цыганском языке. При этом агрессивный мужчина пригрозил отрезать педагогу язык. Женщине стало плохо, она попала в больницу. Врачи поставили диагноз инсульт. Возмущённого родителя вскоре задержали сотрудники правоохранительных органов, мужчина принёс извинения учительнице.

Однако, по словам собеседника ИА Регнум, Галина до сих пор боится мести от цыганской диаспоры.

«В настоящий момент 56-летняя пациентка выписана из медицинского учреждения и находится дома, ей были даны рекомендации по дальнейшему лечению. Женщина будет и дальше наблюдаться у врачей», — рассказал собеседник агентства.

Знакомые семьи отметили, что пока педагог не может вернуться на работу в школу, произошедшее стало для неё сильным потрясением, Галина тяжело переживает этот инцидент и его последствия, как физические, так и психологические.

«Она уже давно дома, состояние здоровья стало лучше, но для неё это всё не прошло бесследно, сейчас она даже из дома не выходит, боится с кем-либо общаться за пределами семейного круга. О возвращении к работе пока речи не идёт, хоть и правоохранительные органы вмешались в ситуацию и обидчика её задержали, она боится мести со стороны этой семьи. Ей сейчас очень трудно», — объяснил ИА Регнум собеседник.

В сентябре ИА Регнум писало, что мужчину, угрожавшего учительнице, арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. СК начал проверку по ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Семья задержанного заявила, что в действиях Руслана «не было ничего такого», а учительница якобы сама виновата в произошедшем, потому что просила детей говорить в российской школе на русском языке.