Киев, 9 октября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Законопроект о запрете мобилизации людей возрастом до 25 лет принят Верховной радой Украины. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Serhiihudakukrinform/Global Look Press

«Рада запретила мобилизацию 18-25-летних», — написал Гончаренко у себя в соцсетях, назвав позором «мобилизацию детей».

Как передавало ИА Регнум, ранее депутат Верховной рады от партии «Голос» Роман Костенко сообщил, что США подталкивают Украину к снижению мобилизационного возраста до 18 лет.

В свою очередь бывший украинский военный рассказал, что украинские территориальные центры комплектования (ТЦК — аналог военкоматов) нарушают закон о мобилизации, и в армию попадают молодые люди младше 25 лет, не имеющие боевого опыта и образования.

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в марте 2022 года. В ВСУ призывали мужчин 27–60 лет. В апреле 2024 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста до 25 лет. Другим законом он отменил категорию здоровья «ограниченно годный», и теперь признанные ранее ограниченно годными должны пройти повторное медицинское обследование.

После ужесточения закона сотрудники ТЦК получили право вручать повестки круглосуточно и в любом месте. Граждане часто оказывают сопротивление попыткам сотрудников ТРЦ забрать их на фронт из общественного транспорта и с рабочих мест.