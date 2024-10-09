Москва, 9 октября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. В Государственном Кремлёвском Дворце прошла торжественная Церемония вручения XV Национальной премии «Золотой Пояс», сообщила пресс-служба Российского союза боевых искусств (РСБИ).

Российский союз боевых искусств

«Вручение премии стало подведением итогов достижений российских спортсменов и их наставников, для которых такая награда — это дань их силе воли, мастерству и целеустремлённости. В этом году Премия была вручена представителям единоборств, ярко проявившим себя не только на спортивной арене, но и защищающим Родину в зоне проведения СВО», — отмечено в материале.

Уточняется, что премию открыл первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, который имеет 6-й дан айкидо айкикай. Он зачитал спортсменам и наставникам приветствие президента России Владимира Путина.

«Россия — единственная страна в мире, которая может позволить себе такую премию, потому что российские мастера боевых искусств многократно на всех татами, рингах и аренах мира доказывали, что они лучшие в мире. Причем, побеждая не только в таких традиционных российских боевых искусствах, как самбо, но и у японцев в карате, у китайцев в ушу, у бразильцев в джиу-джитсу», — заявил Кириенко.

Отмечается, что всего было вручено 13 наград в различных номинациях. Заключительную награду в номинации «За волю к Победе» получил Герой России Балдан Цыдыпов, который также является участником программы «Время героев».

Как передавало ИА Регнум, 9 сентября в Касабланке (Марокко) завершился IV чемпионат мира по пляжному самбо. Российские спортсмены стали победителями командного турнира и завоевали наибольшее количество медалей в индивидуальном зачёте.

8 сентября российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов победил ещё одного спортсмена из России Александра Шаблия на турнире Bellator в Сан-Диего. Эта победа стала 18-й в активе 26-летнего ни разу не побеждённого Усмана Нурмагомедова.

В апреле на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве прошёл спортивный фестиваль Национального совета айкидо «Айкидо без границ», организованный совместно с Министерством спорта.