Феодосия, Крым, 9 октября, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Повышенное содержание диоксида серы зафиксировали в микрорайоне Ближние Камыши в Феодосии, где горит нефтебаза. Об этом сообщила 9 октября руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Она уточнила, что превышение ПДК по диоксиду серы выявила одна из более чем 260 проб, взятых в Ближних Камышах на границе жилой застройки.

«Насколько это опасно, будет зависеть от длительности воздействия», — заявила Пеньковская ТАСС.

Жителям следует воздержаться от проветривания помещений, закрыть окна и двери, ограничить курение, сократить время нахождения на открытом воздухе, есть больше фруктов и овощей, посоветовала она.

Как сообщало ИА Регнум, накануне для жителей микрорайона Северный в Феодосии развернули сборно-эвакуационные пункты. Глава администрации города Игорь Ткаченко информировал о временном отселении более чем 1 тыс. человек из окрестностей горящего нефтяного терминала.

Пожар на нефтебазе начался утром 7 октября. В Феодосии введён режим техногенной чрезвычайной ситуации.