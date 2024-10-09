Москва, 9 октября, 2024, 11:21 — ИА Регнум. Госавтоинспекция (ГИБДД) России предложила ввести ограничения на замену двигателей в автомобилях на более мощные, а также запрет на удлинение рамы, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на проект поправок к постановлению правительства РФ.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Поправки вводят полный запрет на удлинение рамы машины в кустарных условиях (так порой поступают владельцы грузовиков для увеличения грузоподъёмности), а также замену штатного двигателя на агрегат, максимальная мощность которого (или крутящий момент) превышает на 25% параметры заводского мотора», — отмечено в материале.

В проекте также описывается процедура перевода автомобиля с бензина на газ, установка дополнительных сидений в салоне и иного нештатного оборудования. Уточняется, что ГИБДД предложила данный проект, дабы повысить безопасность движения и снизить аварийность.

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы в размере 5 тыс. рублей за опасное вождение. Как отметили авторы законопроекта, по вине автомобилистов, практикующих опасное вождение, происходит до 80% дорожных аварий. 2 октября Госдума в I чтении одобрила данный законопроект.

1 октября в Госдуму также внесли законопроект о штрафе в размере от 3 до 5 тыс. рублей за отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Законопроектом предлагается внести изменения в ст. 12.37 КоАП РФ («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности»).